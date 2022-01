Experten warnen vor Passwort-Sicherung im Browser

Passwörter in Browsern wie Chrome oder Edge zu speichern, ist ein vielgenutztes Tool und gilt eigentlich als ziemlich sicher. Die Anmeldung auf jeglichen Webseiten wird damit vereinfacht, da man sich die Login-Daten nicht mehr merken muss.

Nachdem es bei einem Unternehmen kürzlich zu einem Sicherheitsdilemma gekommen ist, warnen nun IT-Forscher*innen vor der Verwendung solcher Funktionen in allen Browsern, berichtet die New York Post. Kriminelle scheinen sich nämlich die pandemiebedingte hohe Anzahl an Personen im Homeoffice zu Nutze zu machen. "Obwohl die Funktion zum Speichern von Kontodaten in Browsern sehr praktisch ist, wird den Nutzer*innen empfohlen, diese Funktion nicht zu verwenden und nur Programme aus vertrauenswürdigen Quellen zu nutzen, da bei einer Infektion mit Malware die Gefahr besteht, dass die Kontodaten nach außen dringen", so AhnLab.