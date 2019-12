Peinlich: Siri widerspricht Wettermoderator live auf Sendung

Siri hatte schon in der Vergangenheit die ein oder andere freche Antwort auf Lager. Dass sie sich aber besserwisserisch in Live-Fernsehsendungen einmischt, ist neu – zumindest für den BBC-Moderator Tomasz Schafernaker.

Der Meteorologe sprach in der Live-Sendung über Schneefall in Minneapolis und Denver in den USA, als sich Siri einmischt: „Es gibt keinen Schnee in der Vorhersage“.