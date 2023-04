Riesige Photovoltaik-Anlage in China geht online

Die Anlage in der Tengger-Wüste kann Energie für mehr als eine Million Haushalte liefern.

Sie befindet sich in der Tengger-Wüste . Das ist am südlichen Rand der Wüste Gobi. Die Anlage hat eine Kapazität von einer Million Kilowatt. Sie soll jährlich 1,8 Milliarden Kilowattstunden Energie produzieren, berichtet China Daily . Das sei laut dem Betreiber, China Energy , genug Strom, um 1,5 Millionen Haushalte zu versorgen.

China errichtet derzeit mehrere Wind- und Solarkraftanlagen in Wüsten. Die erste davon ist jetzt online gegangen.

Die Anlage ist die außerdem die erste, die die Energie mittels Ultrahochvoltleitung von der Wüste Gobi zu Chinas Hunan-Provinz transportiert. Mit 66 Millionen Einwohner*innen ist sie die bevölkerungsreichste Provinz in Zentralchina. Die Ultrahochvoltleitung wird künftig von weiteren Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien genutzt, die in der Wüste Gobi und deren Umgebung entstehen.

Die aktuelle Anlage gehört zu einem Projekt, bei dem an Ende eine Gesamtkapazität von 13 Millionen Kilowatt erreicht werde soll. China investiert dazu 12,28 Milliarden US-Dollar. Auch in anderen Wüstenregionen will China Solar- und Windkraftanlagen erreichten. Mit dem Plan wurde Ende 2021 begonnen. Das Ziel ist eine Kapazität von 100 Gigawatt zu erreichen.