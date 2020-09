Piloten melden herumfliegende Person mit Jetpack

Zwei Piloten haben am Flughafen von Los Angeles einen Träger eines Raketenrucksacks gemeldet. Die Person soll nahe der landenden Maschinen herumgeflogen sein, wie die Flugaufsichtsbehörde FAA laut den Los Angeles Times bestätigt hat. Das FBI hat die Untersuchungen eingeleitet.

Der Mann oder die Frau soll den Weg der landenden Flugzeuge gekreuzt haben. „Tower, American 1997. Wir sind gerade an einem Typen mit einem Jetpack vorbeigeflogen“, meldete ein Pilot der American Airlines per Funk an die Fluglotsen.