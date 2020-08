Vom Raketenrucksack zum Iron Man: Der Fortschritt der Jetpacks

Jetman

Eine besondere Rolle bei der Weiterentwicklung von Jetpacks kommt Gasturbinen zu, die Kerosin als Treibstoff verwenden. Sie wurden in immer kleineren Bauformen verfügbar und konnten so auch für tragbare Jetpacks verwendet werden. Ausgenutzt hat das u.a. der Schweizer Yves Rossy, der kleine Jet-Triebwerke an einen Kohlefaser-Flügel montiert hat. "Jetman" Rossy zeigte mit seinem Fluggerät beeindruckende Stunts und hat mit der Unterstützung von Dubai eine ganze Fliegerstaffel aufgebaut.