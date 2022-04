Riesige Piraten-Streaming-Webseite geschlossen

Die Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) hat die Piraten-Streaming-Webseite Pelisplushd.net mit rund 70 Millionen Zugriffen im Monat geschlossen. Der Betreiber wurde getrackt und im März in einem ländlichen und abgelegenen Gebiet in Peru gefunden, wie ACE am Mittwoch öffentlich mitgeteilt hat. Dieser hatte in der Folge zugestimmt, seine Domains zu übergeben.