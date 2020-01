Pokémon Go verwirrte kanadische Militärs

„Wir sollten fast einen 12-Jährigen anstellen, um uns damit zu helfen“, schrieb wiederum David Levenick, Sicherheitsexperte in Boden, Ontario, in einer E-Mail. Als Folge der Verwirrung wurden drei Offiziere an unterschiedlichen Militärsbasen beauftragt, mit ihren Smartphones und Notizblöcken durch das Gelände zu laufen, um Pokémon, Pokéstops und Pokégyms ausfindig zu machen.

Kurz darauf schickte die kanadische Armee eine Warnung aus: Bürger sollten militärisches Grundstück meiden, wenn sie auf der Suche nach Pokémon sind. In den 471 Seiten sind aber auch positive Rückmeldungen von Beamten enthalten: „Vielleicht besuchen so ein paar Menschen extra das Museum“, schrieb Alivia Saucier, die an der Basis in Petawawa, Ontario stationiert ist.

Der Bericht hat lange auf sich warten lassen. CBC News bat damals schon um Zugang zu den Informationen, bekam aber jetzt erst, drei Jahre später, Zugang dazu. Grund für diese enorme Verzögerung seien einer Sprecherin zufolge die zahlreichen Anfragen gewesen, wie die New York Times berichtet.

Missgeschicke

Das Augmented-Reality-Game zählte zu einem der am meisten heruntergeladenen Spiele weltweit. Millionen Menschen waren auf der Suche nach den digital animierten Figuren, was nicht selten zu Missgeschicken oder gar Unfällen führte, weil die Nutzer von ihren Handybildschirmen abgelenkt wurden.