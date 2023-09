Verrückt: Scalper stürmen das Van Gogh Museum, wegen Pokemon

Die Eröffnung der Ausstellung am 28. September in Amsterdam verlief allerdings anders als geplant. Auf Twitter (X) und TikTok tauchten Videos auf, die absolutes Chaos im Museumsshop zeigen:

Eigentlich hatte das Van Gogh Museum eine gute Idee, um zu seinem 50. Jubiläum neues Publikum anzusprechen. Gemeinsam mit der The Pokémon Company wurden Aktivitäten und eigene Kunstwerke im Stil des niederländischen Malers entworfen.

Das Gedränge wurde allerdings nicht nur von Pokémon-Fans, sondern vor allem von Scalpern verursacht. Scalper kaufen große Mengen von seltenen oder limitierten Produkten und bieten sie zu horrenden Preisen im Internet an. Damit ruinieren sie regelmäßig solche Aktionen für alle anderen.

Pokémon-Karten und Prints für Hunderte Euro auf ebay

Die Scalper hatten es vor allem auf die Pokémon-Karte "Pikachu with Grey Felt Hat" (Pikachu mit grauem Fellhut, in Anlehnung an das Selbstporträt von Van Gogh) abgesehen. Wer im Museum eine kleine Rätsel-Aktion mitmacht, erhält diese Karte kostenlos als Belohnung. Inzwischen landeten viele dieser Karten für 200 bis 400 Euro auf ebay.