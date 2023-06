So süß, dass es fast weh tut: Samsung bringt Pokémon-Kopfhörer

Samsung bietet seine Galaxy Buds 2 und Buds 2 Pro im Look von Ditto, Pummeluff und Relaxo an.

Es gibt so ziemlich alles mit Pokémon drauf. Während einige davon schon richtig cool sind (150cm großer Relaxo-Polster!), sind andere grotesk (Pikachu der USB-Kabel in den Hintern geschoben bekommt).

Samsung hat sich für den Mittelweg zwischen cool und bizarr entschieden: So süß, dass einen schon vom Anschauen die Zähne weh tun. Ab sofort kommen die True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer Galaxy Buds 2 und Buds 2 Pro in speziellen Pokémon-Editionen.

Zur Auswahl stehen Ditto, Pummeluff und Relaxo. Die Kopfhörer selbst sind die gleichen, wie in der normalen Ausführung – man muss sich also keine lila, blauen oder rosa Buds mit Gesichtern drauf in die Ohren stopfen. Lediglich das Ladecase hat das extra-knuffige Upgrade bekommen.