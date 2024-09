Videoaufnahmen: Polizei könnte Teslas als “Zeugen” beschlagnahmen

Der Tesla eines Kanadiers könnte zum "Zeugen" in einem Mordfall werden. Bei einem Besuch in Oakland, USA, konnte der Tesla-Besitzer die örtliche Polizei gerade noch davon abhalten, deshalb sein Fahrzeug abzuschleppen.

Die Polizei hat beim Sichern des Tatorts auch in der Nähe parkende Fahrzeuge untersucht. Da Tesla mit seinem "Sentry Mode" ein komplexes Sicherheitssystem mit Kameras besitzt, könnten die Aufnahmen wichtige Hinweise enthalten.

Videomaterial wird gesichert, Tesla wird abgeschleppt

Damit die Videoaufnahmen nicht verloren gehen, können die Behörden zu drastischen Mitteln greifen. Lässt sich der Besitzer des Wagens nicht schnell genug finden, können sie das gesamte Auto abschleppen. Das berichtet der San Francisco Chronicle. In diesem Fall sei der Besitzer rechtzeitig angekommen, bevor das Fahrzeug mitgenommen wurde, habe mit der Polizei kooperiert und das Videomaterial aushändigt.

Der "Sentry Mode" springt an, wenn ungewöhnliche Aktivitäten unmittelbar am Fahrzeug wahrgenommen werden. Deswegen stuft die Polizei Tesla-Fahrzeuge wie Überwachungskameras ein. Dadurch würden zwar Unbeteiligte in die Ermittlungen einbezogen, man nutze aber jede Möglichkeit aus, so die Polizei.

Kein Einzelfall

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Tesla von der Polizei beschlagnahmt wurde. So wurden nach einer Schießerei in Oakland, bei der eine Frau ums Leben kam, 3 Autos, darunter ein Tesla Model X, abgeschleppt. 2 Wochen später konnten 2 Männer festgenommen werden.

Dabei sei die Auswertung von "hochauflösenden Überwachungsvideos" entscheidend gewesen. Ob dieses vom Tesla stammt, ist aber unklar. Es zeigt sich aber, dass Teslas Überwachungssystem eine zunehmende Rolle für die Aufklärung von Verbrechen spielt.