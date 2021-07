Pornhub-Firma dreht Porno-Webseite Xtube ab

Der Verweis auf die geringe Reichweite der Plattform könnte allerdings auch vorgeschoben sein. Denn Mindgeek steht nicht zuletzt durch Pornhub unter massiver Kritik. Zuletzt reichten 34 Frauen eine Klage ein, weil Videos ohne Zustimmung verbreitet wurden. Erst im Dezember sorgte ein Bericht in der New York Times für Aufsehen, wonach Pornhub nichts gegen Pornovideos mit Minderjährigen und Vergewaltigungsvideos unternehme. Daraufhin beschlossen die Unternehmen Mastercard und Visa künftig keine Zahlungen mehr an Pornhub abzuwickeln. Pornhub löschte daraufhin Millionen von Videos.

Auch Pornhub unter Beschuss

Das Abdrehen der weniger erfolgreichen Xtube-Plattform könnte Mindgeek Ressourcen freischaufeln, die es im Kampf für den Erhalt von Pornhub und anderen lukrativen Plattformen benötigt. Die Kritikerin Laila Mickelwait, die sich gegen illegale Sexarbeit und Missbrauch einsetzt, begrüßte die Schließung der Webseite und rief zugleich das nächste große Ziel aus: das Ende von Pornhub.