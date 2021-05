Porno-Seite versteigerte NFT an jemanden, der sich NSFW nennt

Der Hype um Non Fungible Token (NFT ) ist jetzt auch in der Porno-Branche voll und ganz angekommen. NFT kann man sich als digitales Zertifikat vorstellen, das in einer Blockchain existiert. Das bedeutet: Man besitzt ein Original-Dokument eines Bildes, auch wenn dieses davon im Internet für alle sichtbar zur Verfügung steht. Die beliebte Porno-Seite CamSoda hat eine Auktion für eine seltene CryptoPunk -Pixelfigur gestartet, die seit 2017 existiert. Zu sehen sind darauf nicht etwa ein Porno-Sujet, sondern ein Rothaariger, der eine Brille mit einem blauen und einem roten Glas aufgesetzt hat namens "Crazy Hair".

Eindeutiger Username

Derjenige, der dieses Bild ersteigert hat, hat einen Usernamen gewählt, der NSFW ist. NSFW ist die Abkürzung für „Not Safe for Work“ und spielt darauf an, dass diverses Bildmaterial nicht für die Arbeit geeignet ist. Er nennt sich „mrpussyfucker23“ und hat für die CryptoPunk-Pixelfigur rund 200.000 US-Dollar in Kryptowährungen hingeblätttert, schreibt Gizmodo.



Nutzende, die bei der Auktion der Porno-Websites mitmachen wollten mussten ursprünglich einen Dollar in einer Kryptowährung auf ihrem CamSoda-Account hinterlegen.

CryptoPunks haben eine Geschichte

CryptoPunks-NFTs gibt es bereits seit 2017. Sie wurden ursprünglich von Larva Labs in New York entwickelt und stellen eine Kollektion von Pixel-Figuren im 8-Bit-Stil dar. Larva Labs verkaufte 9000 der Pixel-Figuren und behielt 1000 Stück für sich selbst, für den Fall, dass es jemals „ein großes Ding“ werden sollte. CryptoPunks werden seither rege gehandelt, denn jede Pixel-Figur ist ein Unikat.

