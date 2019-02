Raiffeisenkunden profitieren vom kostenlosen Online-Kontowechselservice

Alles aus einer Hand

Ebenso bietet das Kontowechselservice einen Überblick über die aktuellen Daueraufträge, die über das Konto der alten Bank laufen. Über den Kontowechselservice kann auch gleich das Girokonto bei der alten Bank gekündigt werden, und zwar zu einem gewünschten Datum.

Wer sich doch lieber persönlich um Kontoeröffnung und Kontowechsel kümmern will, kann sich wie gewohnt an seinen Raiffeisenberater in einer Raiffeisenfilliale wenden. Auch in diesem Fall wird der Wechsel des Kontos kostenlos und unbürokratisch durchgeführt.