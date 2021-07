Razzia bei Krypto-Miner: 3.800 PlayStation 4 beschlagnahmt

Die SBU, der Inlandsgeheimdienst der Ukraine, hat eine Razzia bei einer Krypto-Farm durchgeführt. Dabei wurden über 5.000 Geräte beschlagnahmt, mit denen nach Kryptowährungen geschürft wurde. 3.800 davon waren PlayStation 4 Pros.

Prinzipiell kann man mit fast allen Geräten nach Kryptowährungen schürfen. Dass aber eine so hohe Menge an Spielkonsolen zum Einsatz kommt, ist eher ungewöhnlich. Möglicherweise war dies der Grafikkarten-Knappheit geschuldet. Diese kommen oft in Krypto-Farmen zum Einsatz, sind aber wegen des Krypto-Booms seit Jahren ein knappes und teures Gut.

Die PS4 Pro ist allerdings auch kein Schnäppchen. Bevor die PS5 erschienen ist, kostete sie 399 Euro. Selbst wenn der Betreiber der Krypto-Farm sie um 300 Euro gebraucht oder überarbeitet eingekauft hat, sind das Investitionskosten von 1,14 Millionen Euro – ohne die nötige Hardware und Modifikationen, um die Konsolen zum Schürfen einzusetzen.