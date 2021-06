Norton Antiviren-Software kommt mit Krypto-Miner

Das Sicherheitsunternehmen NortonLifeStock hat seine Antiviren-Software Norton 360 mit einem neuen Feature ausgestattet. Ausgewählte Kund*innen können auf der Plattform nun auch die Kryptowährung Ethereum schürfen, berichtet CNN.

Kryptowährungen würden zu einem immer wichtigeren Teil des Lebens seiner Kund*innen, deshalb wolle man ihnen das Mining auf einer Plattform ermöglichen, der sie vertrauen, heißt es es in einer Aussendung des Unternehmens. Leute, die Kryptowährungen schürfen wollen, müssten so nicht durch dunkle Teile des Webs wühlen und "ungeprüften Code" auf ihren Rechnern laufen lassen.

Krypto-Wallet in der Cloud

Gespeichert werden die "abgebauten" Coins in einem von Norton bereit gestellten Wallet in der Cloud und nicht am Rechner der Kund*innen. So könnten sie bei Geräteschäden auch nicht verloren gehen, heißt es in der Norton-Aussendung. Von dem Wallet sollen sie laut dem Unternehmen jederzeit auf Knopfdruck transferiert werden können.

Das "Norton Crypto" genannte Feature soll zunächst nur einer kleinen Gruppe von Kund*innen zur Verfügung stehen. In den nächsten Monaten soll es aber allen 13 Millionen Nutzer*innen der Antivirus-Software angeboten werden, kündigte das Unternehmen an.

Auch weitere Kryptowährungen geplant

Künftig soll auch nicht nur nach Ethereum, sondern laut Norton auch nach anderen "seriösen" Kryptowährungen geschürft werden können. Man werde sich auf "Top-Kryptos" konzentrieren, die die höchste Belohnungen für die Rechenkapazität versprechen.

