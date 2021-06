Ethereum bricht zahlreiche Rekorde

Das Ethereum-System hat im Mai ein Rekordmonat verzeichnet, wie aus aktuellen Daten von The Block hervorgeht. Die Zahlen hinsichtlich Mining und Transaktionsvolumen waren demnach so hoch wie nie zuvor. Der monatliche Mining-Umsatz erreichte demnach 2,35 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 42 Prozent gegenüber April. Auch die Transaktionsgebühren der Ethereum-Miner überstiegen im Mai erstmals die Marke von einer Milliarde US-Dollar. Das bedeutet einen Anstieg gegenüber April um 44 Prozent.

Die Zahlen sind vor allem aufgrund des massiven Anstiegs von ETH im Mai so hoch: So verzeichnete der Kurs zwischenzeitlich einen Rekordwert von 4.300 US-Dollar. Dabei blieb es allerdings nicht, der massive Crash am Kryptomarkt hat auch ETH in Mitleidenschaft gezogen. Zuletzt pendelte sich der Kurs zwischen 2.300 und 2.600 US-Dollar ein.

Mit 666 Milliarden Dollar übertraf Ethereum beim On-Chain-Volumen erstmals auch Bitcoin mit 407 Milliarden im Mai.

Goldman Sachs sieht große Zukunft

Zuletzt sorgte die Investmentbank Goldman Sachs mit ihren Voraussagen zu Ethereum für Aufsehen. Ether habe gute Chancen, Bitcoin als dominante digitale Wertanlage zu verdrängen, heißt es in einem vergangene Woche veröffentlichten Bericht von Goldman Sachs.

