Bitcoin im freien Fall, bricht immer weiter ein

Die Kurse der Kryptowährungen sind stark eingebrochen. Die Talfahrt hält an.

Der Markt der Kryptowährungen befindet sich derzeit auf einer Talfahrt , die offenbar kein Ende nehmen will. Bitcoin hat gegenüber seinem Höchststand Mitte April 39 Prozent an Wert verloren .

Auch Ethereum verliert massiv

Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum hat ebenso stark an Wert eingebüßt. Seit dem Höchststand am 12. Mai hat die digitale Währung 33 Prozent verloren. In nur wenigen Tagen ging es von 4.317 Dollar auf 2.882 Dollar.

Noch härter hat es die Satirewährung Dogecoin getroffen. Ihr Wert hat sich gegenüber dem Höchststand am 8. Mai fast halbiert: von 0,7293 Dollar auf 0,3847 Dollar.