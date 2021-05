Tweet von Elon Musk schickt Bitcoin auf Talfahrt

Der Kurs von Bitcoin wurde in den vergangenen Wochen vor allem durch Spekulationen um eine stärkere Regulierung in den USA und Tweets von Elon Musk beeinflusst. Nun ist es wieder soweit. Am Wochenende hat der Tesla- und SpaceX-CEO angedeutet, dass Tesla seine Bitcoin-Bestände verkaufen könnte. Daraufhin gab der Kurs von Bitcoin drastisch nach, wie CNBC berichtet.

Der Kursverfall bei Bitcoin hat die Kurse fast aller anderen Kryptowährungen mit sich gerissen. Die einzigen Kryptowährungen, die am Montag leichte Gewinne zu verzeichnen hatten, sind die Stablecoins Tether und USDC.