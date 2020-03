Rechte Trolle nehmen Trumps Corona-Berater ins Visier

In den vergangenen Wochen musste Anthony Fauci, der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten in den USA, mehr als ein Mal die erratischen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Coronavirus zurechtrücken. Dass ein Anti-Malaria-Medikament, wie Trump behauptete, das Virus eindämmen könne, glaube er nicht, sagte Fauci etwa in einem TV-Interview.

Ein Foto von einem Presse-Briefing, auf dem sich Fauci offenbar wegen einer Äußerung Trumps auf den Kopf griff, ging um die Welt. Das Bild rief auch rechte Trolle auf den Plan, die den Experten zur Zielscheibe einer Hasskampagne in Online-Netzwerken machten, berichtet die "New York Times".