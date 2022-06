Richard Branson besucht zerstörte Antonow An-225

Am Mittwoch besuchte der Milliardär Richard Branson den Flughafen Hostomel in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Von besonderem Interesse für den Virgin-Galactic-Gründer war dabei die in den ersten Tagen des russischen Angriffs auf die Ukraine zerstörte Antonow An-225 Mrija.

Branson sicherte für den Bau einer neuen Version des größten Frachtflugzeugs der Welt ebenso seine Hilfe zu wie für den Wiederaufbau des zerstörten Flughafens, schrieb der ukrainische Abgeordnete David Arakhamia auf Telegram.

Auf Facebook und Twitter veröffentlichte Bilder zeigen Branson beim Besuch des Flughafens: