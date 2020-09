Riesiges Feuer zerstört Huawei-Entwicklungszentrum

In einem Entwicklungszentrum des chinesischen Telekomunternehmens Huawei ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Dichter dunkler Rauch quoll aus dem großen Gebäudekomplex am Songshan See in der Stadt Dongguan (Provinz Guangdong) in Südchina. Zahlreiche Videos von dem Brand kursierten in den sozialen Medien.