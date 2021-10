Künstler-Roboter wurde von Behörden für Spion gehalten

Die ultra-realistische Ai-Da ist die erste robotische Künstlerin und wurde unlängst von den ägyptischen Behörden 10 Tage lang am Zoll festgehalten. Der Grund: Sie wurde für eine Spionin gehalten. Eigentlich hätte sie am vergangenen Donnerstag ihre Kunstwerke nahe der Cheops-Pyramide von Gizeh vorstellen sollen, wurde jedoch bis kurz vor der Eröffnung festgehalten. Aufgrund der Sicherheitsbedenken wäre die Ausstellung beinahe abgebrochen worden.

Kameras in den Augen sorgen für Bedenken

10 Tage nach ihrer Einreise wurde Ai-Da schließlich wieder entlassen - nur wenige Stunden vor der Eröffnung. Grund für die Sicherheitsbedenken seien Meller zufolge die in Ai-Das Augen eingebauten Kameras, die sie für das Malen benötigt, sowie ihr Modem gewesen.

Nach Ägypten wurde Ai-Da in einem speziellen Koffer transportiert. Ihr Name ist an jenem der Mathematikerin Ada Lovelace angelehnt – die Roboterfrau wurde 2019 fertiggestellt.

Zu ihren Kunstwerken zählt „the first self-portrait with no self“, das im Design Museum und im Victoria and Albert Museum ausgestellt wurde.