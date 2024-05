Roboter wird geschmolzenen Atombrennstoff entfernen

Ein Roboter soll bald geschmolzenen Kernbrennstoff aus dem zerstörten japanischen Kernreaktor in Fukushima entfernen. Am Dienstag demonstrierte der Kraftwerkeigentümer TEPCO, dass dies mit einem ferngesteuerten Roboter möglich sein soll. Ein Test im Atomkraftwerk soll aber erst später im Jahr erfolgen, spätestens im Oktober sollen Ergebnisse vorliegen.

In den 3 beschädigten Reaktoren des Atomkraftwerks befinden sich noch etwa 880 Tonnen an hoch radioaktivem, geschmolzenen Kernbrennstoff. Laut TEPCO und der japanischen Regierung sollen die Arbeiten an den Reaktoren in 30 bis 40 Jahren abgeschlossen sein, Kritiker*innen halten diesen Zeitplan für zu optimistisch.