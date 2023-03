Wertvolles russisches Radar-Flugzeug bei Attacke beschädigt

Videos zu Angriff

Die belarussische Organisation von Partinsanen namens Bypol behauptet, Ende Februar 2 Drohnen zum Einsatz gebracht zu haben, um die A-50 anzugreifen. Ziel war es, die Maschine an 2 kritischen Stellen zu beschädigen: An der Radarantenne und am oberen vorderen Rumpfbereich. In einem von Bypol veröffentlichten Video ist zu sehen, wie eine Drohne auf die Antenne landet – eine andere landet am vorderen Rumpfbereich. Aus den Videos ist allerdings nicht ersichtlich, ob der Angriff das Radar-Flugzeug beschädigt hat.