Angriff auf russische A-50: Deshalb ist das Radar-Flugzeug so wichtig

Am Sonntag kam es Medienberichten zufolge zu einem Angriff auf den Militärflughafen Machulishchy südlich der belarussischen Hauptstadt Minsk. Dort hat Russland ein Exemplar seines wichtigen Radar-Flugzeugs Berijew A-50 stationiert. Dies soll das Ziel der Attacke gewesen sein, die höchstwahrscheinlich von der Ukraine ausging.

Der Angriff erfolgte, laut eigenen Angaben, von einer Gruppe Partisanen, die in Belarus operiert hat. Anscheinend wurden eine oder mehrere kompakte Kamikaze-Drohnen in Belarus gestartet, um die A-50 am Rollfeld anzugreifen. Die Parisanen sollen danach sicher das Land verlassen haben und würden sich nun wieder in der Ukraine befinden.

Letzten Meldungen von The Drive zufolge, dürfte der Flieger aber weitestgehend intakt geblieben sein. Darauf deuten zumindest aktuelle Satellitenaufnahmen hin. Wobei nicht auszuschließen ist, dass es dennoch Schäden an der Berijew gegeben haben könnte. Das vermuten zumindest einige Beobachter*innen anhand dunkler Stellen auf den Satellitenbildern. Jene könnten jedoch einfach nur Schatten sein.