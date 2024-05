Russlands Anti-Satelliten-Atomwaffe wäre eine Katastrophe für den LEO

Mehrere ranghohe US-Beamte haben angedeutet, dass Russland an einer nuklearen Anti-Satelliten-Waffe arbeitet. Diese könnte die niedrige Erdumlaufbahn (LEO; Low Earth Orbit) für längere Zeit völlig unbrauchbar machen. Tests dazu seien bereits in Gange, schreibt The War Zone.

➤ Mehr lesen: Geheimdienste warnen vor russischer Weltraum-Atomwaffe

"Die Vereinigten Staaten sind äußerst besorgt darüber, dass Russland auf der Grundlage von Informationen, die wir für glaubwürdig halten, den Einbau von Atomwaffen in seine Abwehrprogramme in Erwägung zieht", sagte Mallory Stewart, Assistant Secretary of State for Arms Control, Verification, and Compliance.