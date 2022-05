Russlands Weltuntergangs-Flugzeug über Moskau gesichtet

Russland hat am 27. April sein Doomsday-Flugzeug über Moskau kreisen lassen. Das Weltuntergangsflugzeug vom Modell Iljuschin Il-80 wurde von 2 MiG-29-Kampfjets begleitet.

Parade zum "Tag des Sieges"

Der Flug wurde von Russland offiziell bestätigt. Es soll sich um einen Testflug für die Parade des bevorstehenden "Tag des Sieges" am 9. Mai gehandelt haben. Am Gedenktag wird das Ende des Zweiten Weltkriegs gefeiert. Es ist das erste Mal seit 2010, dass der "Fliegende Kremlin", wie das Flugzeug auch genannt wird, an diesem Tag über Moskau kreist.

Das Flugzeug soll im Katastrophenfall eingesetzt werden. Es soll etwa während eines Atomkriegs als Kommandozentrale funktionieren. Allerdings soll es Berichten zufolge veraltet sein und von einer Iljuschin Il-96-400M ersetzt werden (futurezone berichtete).