Altes Galaxy-Handy bekommt überraschendes Update

Eigentlich hätte das Samsung Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus, die im Jahr 2017 auf den Markt kamen, im April 2021 ihr letztes Update erhalten sollen. Nun überrascht der weltgrößte Handy-Hersteller aus Südkorea doch mit einem neuen Update, das in Bolivien ausgerollt wird. Das Update mit der Firmware-Version G95xFXXUCDUE1 beinhaltet den Sicherheitspatch vom Mai 2021. Damit werden nicht nur zahlreiche Sicherheits- und Datenschutzlücken geschlossen, auch die Stabilität des Gerätes soll verbessert werden, wie Sammobile berichtet.

Normalerweise werden Updates für Samsung-Handys erst in Europa verteilt, bevor sie in anderen Ländern verfügbar gemacht werden. Es ist aber anzunehmen, dass dieses auch an andere Länder erreichen wird.