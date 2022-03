Wer hinter den Satellitenbildern aus der Ukraine steckt

Möglich wird das durch fortschreitende Technologie bei der Bildverarbeitung sowie bei der Raumfahrt. Seit der NASA-Satellit Explorer 6 im Jahr 1959 erstmals ein äußerst verschwommenes Satellitenbild zur Erde geschickt hat, hat sich auf diesem Feld einiges getan. Kameras und die für die Bildverarbeitung notwendige Elektronik, sind heute so kompakt, dass es zum Teil nur außerordentlich kleine Satelliten benötigt, um die Erde vom Orbit aus zu fotografieren.

Quelle vieler Bilder sind heute nicht mehr staatliche Stellen – wie etwa die US-Raumfahrtbehörde NASA oder ihr europäisches Pendant ESA , sondern private Unternehmen. Sie heißen Planet , Maxar oder Capella Space – um nur 3 von vielen zu nennen – und haben eigene Satelliten in der Umlaufbahn. Jene fotografieren die Erde in regelmäßigen Abständen. Auch tägliche Überflüge einer bestimmten Region sind auf Wunsch möglich.

Planet alleine hat seit 2013 insgesamt 432 Satelliten ins All geschickt, rund 200 sind laut Firmenangaben davon derzeit aktiv. Sie produzieren täglich eine Bilddatenmenge von 25 Terabyte . Zur Einordnung: Geht man davon aus, dass eine Fotodatei eines Smartphones 3 MB Speicher belegt, wären das in etwa 8 Millionen Bilder .

Das gängigste Format, auf das sich etwa auch Planet spezialisiert hat, sind die sogenannten Cubesats . Die nahezu würfelförmigen Geräte (Cube heißt übersetzt Würfel) sind maximal 1,33 Kilogramm schwer und messen in der kleinsten Ausführung 11,35 x 10 x 10 Zentimeter . Wird mehr Platz benötigt, können mehrere „Cubes“ kombiniert werden.

Weiter Kundenstamm

Verkauft werden diese Bilder an verschiedenste Abnehmer. Planet gibt etwa an, 700 Firmen und Institutionen als Kunden zu haben. Maxar schreibt von Kunden in insgesamt 70 Ländern. Neben Militär- und Regierungseinrichtungen zählen dazu etwa Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft oder kommerzielle Kartografen. Interesse gibt es laut den Firmen auch von Versicherungen und der Landwirtschaft.

Die Geschäfte laufen gut: Mit dem Zugang zu den Satellitenbildern werden jährlich Umsätze in Milliardenhöhe gemacht. Abhängig von Aktualität und Auflösung kostet ein Satellitenbild von einer Fläche von einem Quadratkilometer ab etwa 15 US-Dollar. Außerdem gibt es Mindestabnahmemengen, meist in der Größenordnung von 50 bis 100 Quadratkilometern.

Google Maps ist für professionelle Anwendungen keine Alternative. Es ist zwar gratis, die Bilder sind aber oft Monate alt und für viele Gebiete nur niedrigauflösend verfügbar. Höherauflösende Fotos gibt es bei Google Maps meist nur, wenn diese mit Flugzeugen statt Satelliten gemacht wurden - und diese Flieger sind meist nicht in abgelegenen Regionen oder über Kriesenschauplätzen unterwegs.