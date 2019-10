Schütze von Halle baute Waffenteile mit dem 3D-Drucker

Gefälschte Baupläne

Hersteller von 3D-Druckern wollen den Missbrauch ihrer Geräte durch Waffennarren und Extremisten nicht länger hinnehmen. So kämpft der führende französische Hersteller Dagoma mit manipulierten Bauplänen gegen die Fertigung von Schusswaffen. "Die von uns veränderten Waffendateien sehen genau wie das Original aus, die fertig gedruckten Produkte allerdings sind nicht brauchbar", sagte Dagoma-Mitbegründer Matthieu Regnier. Diese "falschen" Schusswaffenmodelle seien bereits 13.000 Mal heruntergeladen worden.

Der Szene dürfte es aber auch künftig gelingen, im Netz Baupläne für Waffen aus dem 3D-Drucker aufzuspüren, die nicht manipuliert wurden - auch weil es dem radikal-liberalen US-Bürger Cody Wilson immer wieder gelingt, sich gegen Verbotsanträge durchzusetzen. Im Juni 2018 schloss die US-Regierung unter Präsident Donald Trump einen Vergleich mit Wilson, der ein Verbot aus der Amtszeit von US-Präsident Barack Obama außer Kraft setzte. Allerdings versuchen verschiedene US-Staaten, die Verbreitung der 3D-Baupläne zu stoppen.

Nicht-registrierte Waffen

Wilson verkauft seit 2018 über eine separate Firma Bausätze, Software und eine spezielle CNC-Maschine für AR15-Gehäuse, die nicht aus dem Drucker kommen. So gebaute Gehäuse (Lower Receiver) müssen laut dem US-Gesetz nicht registriert werden. Sie sind deshalb besonders bei US-Amerikaner beliebt, die befürchten, dass die Regierung ihnen registrierte Waffen wegnehmen wird.

Der britische Waffen-Aktivist Philip Luty, der die Vorlagen für die Waffen im deutschen Halle an der Saale geliefert hat, erlebte die 3D-Drucker-Ära nicht mehr. Er starb 2011 an den Folgen einer Krebserkrankung, kurz bevor er sich vor einem Gericht in Großbritannien wegen einer Terrorismusklage verantworten musste.