Schweiz schaltet das GSM-Netz ab

Das Mobilfunknetz der 2. Generation ist ab Anfang 2023 in der Schweiz nicht mehr verfügbar.

Als letzter Mobilfunkanbieter in der Schweiz hat das Unternehmen Sunrise die Abschaltung des GSM-Mobilfunknetzes bekannt gegeben. Die Anbieter Swisscom und Salt machten dem als “2G” bekannten Mobilfunkstandard bereits Ende 2020 den Garaus.

“Wir haben zugunsten unserer Kundinnen und Kunden den Wechsel auf eine moderne Mobilfunkgeneration bewusst flexibler gestaltet. Da 2G-Verbindungen aber praktisch nicht mehr benötigt werden, schalten wir ab Anfang des nächsten Jahres 2G ebenfalls ab”, sagt André Kause, CEO von Sunrise in einer Aussendung.

Kaum Handys, die ausschließlich 2G nutzen

Damit stehen Mobiltelefon-Nutzer*innen in der Schweiz nur noch die Standards UMTS (3G), LTE (4G) und 5G zur Verfügung. Dies dürften jedoch nur wenige Kund*innen bemerken. Es gibt nämlich kaum noch Handys, die ausschließlich 2G unterstützen. Ebenfalls eingemottet werden GPRS und EDGE, die Dienste für die Datenübertragung im 2G-Netz.

Anders als in Deutschland, wo 3G-Netze bereits 2021 abgeschaltet wurden, bleiben diese in der Schweiz noch länger erhalten. Die Swisscom will den Standard noch bis Ende 2025 betreiben, Salt stellt sogar noch neue Masten mit 3G-Unterstützung auf. Das Mobilfunknetz der 3. Generation wird dabei hauptsächlich für Telefonate verwendet, da viele Smartphones Telefonie über LTE (VoLTE) nicht unterstützen.

GSM in Österreich bleibt bestehen

In Österreich soll GSM weiterhin bestehen bleiben. Konkrete Pläne zum Ausstieg gibt es noch nicht. Magenta kündigte im April allerdings an, ab 2024 das 3G/UMTS-Netz schrittweise abzubauen. Das 2G-Netz wolle man für die Telefonie jedoch beibehalten.