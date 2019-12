Seltener Nintendo Playstation Prototyp wird versteigert

Gut möglich, dass es das einzige Stück ist, das von der in den späten 1980er Jahren von Nintendo und Sony geplanten Playstation noch übrig ist. Ein Stück Computerspielgeschichte ist es auf jeden Fall. Ende Februar soll der Prototyp der Nintendo Playstation versteigert werden, berichtet The Next Web. Das Gerät wurde gemeinsam von Sony und Nintendo entwickelt. Genau genommen handelt es sich dabei um ein SNES mit zusätzlichem CD-ROM-Laufwerk.

In den Handel kam das Gerät nie. Sony und Nintendo gingen getrennte Wege. Nintendo tat sich mit Philips zusammen, Sony brachte schließlich seine Playstation auf den Markt.