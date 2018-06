sexyrurik: Isländer wird durch Fußball-WM zum Instagram-Star

Vom Zweitliga-Nobody zum Social-Media-Star in einer Woche - die Fußball-WM macht's möglich. Sieben Tage nach seinem WM-Debüt hat Islands Nationalspieler Rúrik Gíslason bei Instagram am Samstagabend die Marke von einer Million Follower geknackt. Sehr zur Freude seiner Teamkollegen. „Da steht nach der Karriere im Fußball eine als Model an“, sagte Kári Árnason am Sonntag mit einem Grinsen im Gesicht. Er gilt als Erfinder des Hashtags #sexyrurik.

Richtig explodiert sind Gíslasons Follower-Zahlen nach seiner Einwechslung gegen Argentinien am 16. Juni. Vorher hatte der 30-Jährige gerade mal 40.000 Follower. Der Auslöser war womöglich eine Bemerkung der brasilianischen Schauspielerin Gabriela Lopes, die von Medien mit dem Satz zitiert wird: „Wie kann man nur so schön sein?“ Allerdings findet sich das Zitat weder, wie oft geschrieben, auf ihrem Instagram-Account noch bei Twitter.