Wiener Sicherheitsforscher kapern FPÖ-Website und CNN

Es hat eine Sicherheitslücke gefunden, die mehr als 1.000 Organisationen weltweit betrifft, darunter etwa das australische Außenministerium, CNN und die Stanford University. Die Subdomains lassen sich mit einem Trick kapern, der über die Cloud-Anbieter von Amazon, Wordpress und Buzzsprout führt. Konkret haben all die betroffenen Organisationen einmal eine Subdomain angemeldet, die sie vielleicht einige Zeit verwendet haben, oder sich für die Zukunft gesichert haben. Dann wurde diese jedoch „vergessen“, und der dazugehörige Account beim Cloud-Dienst gelöscht.

Was Kriminelle damit anstellen könnten

Die jeweiligen Organisationen haben aber vergessen, dass es auch von Vorteil wäre, die jeweiligen Subdomains wieder abzumelden. Kriminelle können sich nämlich bei Amazon, Wordpress, oder Buzzsprout einen Account anlegen und die Subdomains ganz einfach wieder bei ihnen anmelden. Dort können sie dann Phishing-Seiten einrichten, oder Malware platzieren, oder sie können diese mit Desinformation bespielen, etwa bei Medienseiten wie CNN oder Parteien wie der FPÖ.

Die Sicherheitsfirma Certitude Consulting hat nun einige der Subdomains selbst angemeldet, um das Problem aufzuzeigen. „Und das ist nur die Spitze des Eisbergs”, erklärt Marc Nimmerrichter, geschäftsführender Gesellschafter der Sicherheitsfirma. Konkret wurden neben der FPÖ-Podcast-Seite bei Wordpress gehostete Blogs des australischen Außenministeriums und des britischen Wetterdienstes übernommen sowie welche des US-Bundesstaates Nebraska.

Über ein ähnliches Vorgehen konnte auch eine Weiterleitung der Subdomains erzwungen werden. Auf diese Weise übernahm Certitude Consulting Websites des Nachrichtensenders CNN oder der Regierung der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador sowie der Caritas.

Security-Awareness-Hinweise platziert

„Mit der Veröffentlichung möchten wir die stark wachsende Gruppe an Organisationen warnen, deren DNS-Einträge auf verwaiste Cloudressourcen zeigen. Wir haben derartige Angriffe bereits bei Behörden beobachtet“, so Nimmerrichter. Auf allen diesen Websites prangern Infos zu „Security Awareness zu Subdomain-Hijacking“.

Doch ist dieses Vorgehen eigentlich legal? „Unser Vorgehen ist legal und es entspricht auch den Best Practices in der Sicherheitsforschung, solche Subdomains zuerst selbst zu reservieren und erst dann den betroffenen Organisationen zu melden. Es hat keine Auswirkung auf die Verfügbarkeit von Diensten und die Vertraulichkeit und Integrität von Daten. Wir verändern keine Inhalte. Anders wäre es, wenn wir statt einer Sicherheitswarnung Phishing- oder Malware-Inhalte draufspielen würden“, erklärt Florian Schweitzer, Experte für Cloud Security bei Certitude Consulting, gegenüber futurezone.at.



„Wir haben nur einen kleinen Teil der betroffenen Organisationen identifiziert. Und selbst diese sind zu viele, um sie alle einzeln anzuschreiben. Wir sehen es als verhältnismäßigste Maßnahme, damit an die Öffentlichkeit zu gehen“, so Schweitzer.