Abmahnwelle wegen Google Fonts: Alles, was ihr wissen müsst

Ein niederösterreichischer Rechtsanwalt sorgt derzeit dafür, dass in ganz Österreich bei vielen Einzelunternehmer*innen (EPUs) und Kleinunternehmer*innen (KMUs) „Alarmstufe rot“ herrscht. In Österreich haben Zehntausende von ihnen eine Unterlassungserklärung, einen Antrag auf Datenauskunft und eine Schadensersatzforderung wegen einer „Datenschutzverletzung“ bezüglich Google Fonts erhalten. Wir erklären, was dahintersteckt und wie man am besten vorgeht, wenn man davon betroffen ist, und warum man keinesfalls zahlen sollte.

Was sind Google Fonts?

Google Fonts sind mittlerweile zur einfachen Standardlösung geworden, wenn es darum geht, Schriftarten auf Websites einzubinden. Google Fonts Schriften lassen sich auf der eigenen Website nutzen. Sie können auf verschiedene Art und Weise auf Websites eingebunden werden: Entweder sie werden auf dem eigenen Server hochgeladen und lokal abgespeichert. Oder sie werden dynamisch eingebunden und liegen auf den Servern von Google, dann werden sie beim Aufruf der Website durch eine*n Nutzer*in nachgeladen.

Was ist dabei das Problem?

Wenn die Google Fonts Schriftarten dynamisch eingebunden sind, wird beim Aufruf einer Website die IP-Adresse der Personen an Google übertragen, die die Seite gerade aufgerufen haben. Bei IP-Adressen handelt es sich um personenbezogene Daten, wenn diese einer natürlichen Person zugeordnet werden können. Diese ist datenschutzrechtlich problematisch, wenn darauf nicht in den Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Webseiten darauf hingewiesen wird.

In Deutschland gibt es zu der dynamischen Einbindung von Google Fonts auf Websites ein Urteil vom Landesgericht München, welches entschieden hat, dass Websitebetreiber*innen auf Unterlassung und Schadensersatz verklagt werden können. Bei dem Urteil in Deutschland bekam die Klägerin einen Schadensersatz von 100 Euro zugesprochen. Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig.

Wer steckt hinter dem Massenanwaltsschreiben in Österreich?

Der niederösterreichische Rechtsanwalt Marcus Hohenecker aus Groß Enzersdorf, der sich selbst als „Datenschutzanwalt“ bezeichnet, verschickte zwischen Anfang Juli und Ende August tausende Anwaltsschreiben mit einem Auskunftbegehren, der Aufforderung zur Unterlassung der Tatsache, dass IP-Adressen seiner Mandantin Eva Z. auf Websites in die USA übertragen werden, und mit einer Schadenersatzforderung von 100 Euro plus 90 Euro Kosten für die Rechtsverfolgung. Dieser Betrag soll mit dem Betreff „Vergleich“ auf ein bestimmtes Konto überwiesen werden.

Wie viele Österreicher*innen sind davon betroffen?

Das lässt sich schwer schätzen, aber vom Umfang der Abmahnschreiben, die bisher bekannt sind, müssen es rund zehntausend sein. Der Technikexperte und Website-Gestalter Ernst Michalek geht davon aus, dass es in Österreich „zehntausende Websites“ im Umlauf gibt, die von Kleinunternehmer*innen und Ein-Personen-Firmen ins Netz gestellt worden sind und die auf Google Fonts zugreifen. Der Wirtschaftskammer Kärnten liegen „hunderte Fälle“ vor, der Rechtsanwältin Adriana Lukas-Jeannée ebenso „hunderte“.

Hat der Anwalt eine spezielle Zielgruppe im Auge?

Laut dem zertifizierten Datenschutzexperten Walter Wratschko betrifft es praktisch alle Branchen: von Shiatsu-Praktiker*innen, Fotostudios bis zu Restaurant-Besitzer*innen ist alles dabei. „Es ist aber praktisch kein Unternehmen auf meiner Liste, das groß genug wäre, um sich eine eigene Rechtsabteilung zu leisten“, so Wratschko. Der niederösterreichische Anwalt zielt daher wohl bewusst auf jene Personen ab, für die es in der Regel teurer ist, sich extra einen Anwalt zu nehmen und mit dem Fall zu beauftragen, als den Schadensersatzbetrag einfach zu zahlen.

Was sollen Betroffene nun aus technischer Sicht tun?

In Österreich gibt es bisher kein Prüfverfahren gegen Google wegen Google Fonts. Es ist daher noch nicht rechtlich geklärt, ob die dynamische Einbindung von Google Fonts wirklich gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstößt, wenn Betroffene darin nicht aktiv einwilligen. Die Datenschutzbehörde (DSB) empfiehlt aus technischer Sicht dennoch, dass Websitebetreiber die Schriftarten von Google am besten lokal einbinden sollten. Das sei „empfehlenswert“, so die Behörde.

Wie setzt man das um, oder wohin kann man sich diesbezüglich wenden?

Viele KMUs und EPUs setzt genau dies jetzt enorm unter Druck, weil ihnen die technische Expertise dazu fehlt. Der Tech-Experte Ernst Michalek hat einen Blogeintrag für all jene veröffentlicht, die Wordpress als Basis nutzen. Hier gibt es notfalls auch einfache Plugins, die die dynamische Einbindung von Google Fonts unterbinden.

Doch nicht überall ist das so einfach. „Es gibt Website-Baukasten-Anbieter wie Vix, bei denen es keine Möglichkeit gibt, Google Fonts abzudrehen, weil diese fix im System integriert sind“, erklärt Michalek. Diese Baukastensysteme werden gerade von KMUs und EPUs gerne für ihre Websites als Basis hergenommen. Hier empfiehlt es sich, Supportanfragen direkt an den Anbieter zu senden. Bei Joomla und Jimdo, zwei weiteren Anbietern, dürfte es ähnliche Lösungen wie bei Wordpress geben.