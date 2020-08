Sicherheitsforscher manipulieren Verkehrsampeln

Smart Cities sind in aller Munde. Städte sollen immer mehr vernetzt und immer intelligenter werden – so auch das Verkehrsmanagement. In Holland wird deshalb ein Ampelsystem erprobt, bei dem Ampeln automatisch umschalten, wenn sich Fahrradfahrer nähern. Das passiert mit einem Sensor, der im Smartphone integriert ist. Nähert sich ein Fahrradfahrer, der eine bestimmte App nutzt, schaltet die Ampel automatisch auf grün um.

Weniger Staus als Ziel

Dieses System haben sich zwei niederländische Hacker jetzt näher untersucht. Sie haben dabei erhebliche Schwachstellen gefunden, durch die es möglich wird, das System zu manipulieren. Die Ampeln würden dann auch auf rot umschalten, wenn gar kein Radfahrer in der Nähe ist. Das Ganze funktioniert auch aus der Ferne, also wenn gar keiner in der Nähe ist.

Die Sicherheitsforscher Rik van Dujin und Wesley Neelen haben ihre Forschungsergebnisse auf der Hacker-Konferenz Defcon präsentiert. Das intelligente Verkehrssystem ist in den Niederlanden in zehn verschiedenen Städten im Betrieb. Ziel ist es, dass damit der Verkehr mehr fließt und es zu weniger Staus in den Städten kommt. Werden die Ampeln freilich so manipuliert, dass sie Rot anzeigen, wenn gar kein Verkehrsteilnehmer wartet, führt das allerdings zu viel mehr Stau.

Die beiden Forscher haben dazu auch zwei kurze Demo-Videos angefertigt.