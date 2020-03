Sky streamt deutsche Bundesliga gratis wegen Coronavirus

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus finden Fußballspiele der deutschen Bundesliga teilweise ohne Publikum statt. Sky hat nun am Donnerstagvormittag bekannt gegeben, Begegnungen der nächsten beiden Wochenenden im FreeTV sowie offen per Stream auszustrahlen – auch in Österreich.

Der Stream ist demnach unter der Adresse skysportaustria.at/live/ verfügbar. Im Rahmen der Original Sky Konferenz am Samstag, 14. März, wird Sky die vier Begegnungen des Bundesliga-Nachmittags zeigen. Neben dem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 werden auch die Partien 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig gegen den SC Freiburg und TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC zu sehen sein.

Ab 14:00 Uhr begrüßen Moderatorin Esther Sedlaczek und Sky-Experte Didi Hamann zur Live-Berichterstattung im Free-TV, heißt es vonseiten des PayTV-Senders.

Österreich

Als Reaktion auf den Notfallplan der Regierung hat Österreichs Fußball-Bundesliga die Spiele der 1. und 2. Liga vorerst ausgesetzt. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, betrifft dies zunächst die ersten beiden Runden in der Meister- und Qualifikationsgruppe sowie die Spiele der 20. und 21. Runde der 2. Liga. Über die Nachholtermine will die Bundesliga kommende Woche entscheiden.