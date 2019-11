Smarte Lautsprecher lassen sich via Laser fremdsteuern

Mit Laserpointern ist es möglich, smarte Lautsprecher, Handys und Tablets zu steuern, sodass sie Sprachbefehlen folgen. Und das, sogar über große Distanzen hinweg. Forscher von der University of Michigan und der University of Electro-Communications in Tokio schreiben in ihrer veröffentlichten Studie, dass es ihnen gelungen ist, Google Assistant, Siri ( Apple) und Alexa ( Amazon) mithilfe von Laserpointer oder Taschenlampen durch das Fenster fremdzusteuern. Dabei haben sie auf die Mikrofone der Geräte geleuchtet.

Die Forscher konnten die smarten Geräte aus einer Entfernung von bis zu 350 Meter mit dem Licht "kapern" und ihnen unterschiedliche Befehle erteilen, wie engadget berichet. Google Home beispielsweise hat auf Anweisung ein Garagentor geöffnet. Allerdings nicht in jenem Gebäude, in dem sich der Assistent befand, sondern in einem Nachbarhaus.