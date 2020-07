So erkennt ihr, welche Öffis in Wien klimatisiert sind

Der Ferienbeginn in Wien ist da und so auch die sommerlichen Temperaturen. Gerade mit Mund-Nasen-Schutz, der in den öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend ist, ist es wichtig, dass man zumindest in den Waggons keine tropischen Temperaturen vorfindet. Denn die Masken sorgen in Kombination mit den hohen Temperaturen bei einigen Menschen für Atemnot - außerdem schützen sie leider nicht vor Gerüchen, die verschwitzte Fahrgäste ausstrahlen.

Doch welche Öffis in Wien sind klimatisiert und wo kommen noch unklimatisierte Fahrzeuge zum Einsatz? Wir bieten eine Orientierungshilfe dazu, welche Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen eine Klimaanlage haben und helfen dabei, die tropischen Temperaturen zu überstehen.

U6 ist jetzt vollklimatisiert

Die gute Nachricht zuerst: Im Sommer 2020 finden bereits 75 Prozent der Fahrten mit den Wiener Linien mit Klimaanlage statt. Die Schlechte: 25 Prozent – vor allem U-Bahnen und Straßenbahnen – sind noch immer nicht klimatisiert. Zum Vergleich: 2019 lag die Zahl noch bei 64 Prozent.

Der Hauptgrund für die Steigerung: Dieses Jahr ist mit der U6 die erste U-Bahn-Linie vollklimatisiert worden. Das bedeutet: Auch die alten Waggons mit den grauen Stangen und Lüftungsschlitzen wurden nachgerüstet und sind jetzt mit einer Klimafunktion ausgestattet. Dazu haben die Wiener Linien rund 4 Millionen Euro in die Hand genommen.

Möglich ist dies durch den Einbau von Klimageräten, die die U6-Wagen nicht nur heizen, sondern auch kühlen. Außerdem wurden alle U6-Wagen mit Sonnenschutzfolien ausgestattet, die die Temperatur im Zug um bis zu 4 Grad senken. Diese sollen die Klimaanlage zusätzlich unterstützen, da die U6 großteils „oberirdisch“ unterwegs ist.