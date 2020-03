Songcontest-Sieger Salvador Sobral gibt Online-Konzert

Der Sieger des Eurovision Song Contest (ESC) 2017, Salvador Sobral, zeigt sich solidarisch mit Corinavirus-Betroffenen. Er werde am Samstagabend ein Online-Konzert speziell für all jene Menschen geben, die „zu Hause in Quarantäne sind, ob freiwillig oder unfreiwillig“, sagte der 30 Jahre alte Sänger und Musiker aus Portugal. Live gestreamt werden soll es auf seiner Facebook-Seite.

Er habe die Idee zum Online-Konzert gehabt, „weil wir gerade diese verrückte Situation auf der ganzen Welt erleben“. Es werde, so Sobral, eine „kleine Show“ mit seinem musikalischen Partner Andre Santos sein.