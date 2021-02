Sonic wird zur Zeichentrickserie auf Netflix

Sonic, eine der bekanntesten und beliebtesten Videospielcharaktere von Sega, bekommt eine eigene Zeichentrickserie. Diese wird unter dem Namen "Sonic Prime" auf Netflix laufen. Zugesagt sind zunächst 24 Folgen, als Veröffentlichungsdatum wurde 2022 genannt. Als Produktionsfirma für die Umsetzung konnten Sega und Netflix das amerikanische Studio WildBrain gewinnen, das für bekannte Serien wie Peanuts, Teletubbies und Inspector Gadget verantwortlich zeichnet.

Holpriger Weg zum Filmerfolg

Dass der Transfer einer Videospielfigur auf den Bildschirm - sei es nun auf eine große Kinoleinwand oder als Fernsehformat - komplizierter ist, als man denken könnte, musste Sega bei der Realverfilmung Sonic The Hedgehog lernen. Nach desaströsen Rückmeldungen auf den ersten Trailer musste der Igel völlig überarbeitet werden. Der Kinostart im Februar 2020 glückte schließlich dennoch - der Film landete in den meisten Ländern der Welt unter den Top 10 des Jahres, was Einnahmen und Besucherzahlen betrifft.