So fotografiert man die Sonne, ohne Kamera und Augen kaputtzumachen

Man soll nicht direkt in die Sonne schauen und schon gar nicht eine Vergrößerungslinse darauf halten. Wer mit einer DSLR mit Spiegel in die Sonne guckt, schaut quasi durch eine Lupe, die das Licht der Sonne bündelt und direkt ins Auge schickt. Die Folgen können verheerend sein und das Auge so stark blenden, dass man erblindet . Deshalb sollte man immer die digitale Vorschau verwenden.

Fotografiert man gegen die Sonne, ist der wichtigste Freund der Neutraldichtefilter (ND-Filter) . Er wird auch Graufilter genannt, weil es so aussieht, als würde ein grauer Schleier über dem Bild liegen. Für Sonnenuntergänge wird gern ein Verlaufsfilter verwendet, der nur den oberen Teil des Bildes abdunkelt und den Vordergrund damit heller lässt. Vor allem in der Landschaftsfotografie sind solche Filter für Langzeitbelichtungen beliebt. Ohne den Filter wären sie viel zu hell.

Der ND-Filter ist mit einer Zahl versehen. Je höher die Zahl, je weniger Licht wird hindurchgelassen. ND 5, was viele Sonnenfilter haben, steht für 10 hoch 5: Es werden 1/100.000 des Sonnenlichts durchgelassen. Das entspricht einer Reduktion von 16 Blendenstufen und ist für direkte Sonnenfotografie das Minimum.

Vorsicht: Immer wieder werden ND-Filter angeboten, die eine ungewöhnlich hohe Zahl haben, etwa ND 8. Sieht man genauer hin, steht dort, dass nur 3 Blendenstufen reduziert wurden - also handelt es sich eigentlich um ND 0,9. Die 8 steht hier für den Filterfaktor, also wie viel länger ein Bild durch den Filter belichtet werden muss.

Sonnenfilter aus Folie

Die gleiche Folie, die bei Sonnenfinsternis-Brillen verwendet wird, kann auch das Smartphone und die Kamera schützen. Man findet sie online unter "Sonnenlichtfilter", "Solarfilter" oder "Weißlichtfilter". Sie sollten mindestens einen ND-Wert von 5 haben.

Die Folien sind in der Regel günstiger als Glasfilter. Außerdem kann man damit die Sonne schärfer aufnehmen. Ein Nachteil ist, dass die Sonne durch die Folie weiß erscheint und nicht rötlich, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Das Bild kann aber nachträglich eingefärbt werden, indem man den Weißabgleich entsprechend verändert. Dafür sollten die Bilder im RAW-Format geschossen werden.

