Sony verbietet McDonalds PS5-Controller zu verschenken

McDonalds wollte PS5-Controller mit Burger-und-Pommes-Lackierung an Kund*innen verteilen. Daraus wird aber nichts.

Eigentlich wollte McDonalds Australien zum 50. Jubiläum speziell angefertigte PS5-Controller mit einem Burger- und Pommes-Motiv an 50 Kund*innen und Twitch-Streamer*innen verschenken. Die Controller hätten laut Plan im Rahmen eines Wettbewerbs verteilt werden sollen.

Aus der Aktion wurde also nichts: Denn als Sony von McDonalds Vorhaben Wind bekommen hatte, sprach der japanische Elektronikkonzern ein Verbot aus - die Verwendung der Controller zu Werbezwecken wurde somit nicht genehmigt.

Die neuen Preise sind aber schon bekannt: Statt mit den Controllern müssen sich die Kund*innen unter anderem mit Kapuzenpullis mit dem McDonalds-Jubiläumslogo oder 50 Channel-Abos bei diversen Twitch-Streams begnügen, wie Kotaku.com schreibt.

Sollte McDonalds die PS5-Controller in der Speziallackierung bereits anfertigen haben lassen, stellt sich die Frage, was jetzt damit passiert. Womöglich landen sie in den Händen von Mitarbeiter*innen und könnten dann für hohe Preise auf eBay angeboten werden. Denkbar ist auch, dass die Controller vernichtet werden müssen, um eine Klage von Sony abzuwenden.