Star Trek Tag: Panels mit den Stars der Serien im Livestream

Es sind 8 Panels geplant, die insgesamt über 3 Stunden dauern sollen. Das erste Panel beginnt am 8. September um 21:00 mitteleuropäischer Zeit. Die Panels können kostenlos, von der ganzen Welt aus, angeschaut werden. Den kostenlose 24-stündige Serienmarathon, den CBS anbietet, gibt es aber nur für User in den USA.

Die 8 Panels befassen sich jeweils mit einer Star-Trek-Serie: Discovery, Deep Space Nine, Strange New Worlds, The Original Series, Voyager, Enterprise, Lower Decks und The Next Generation. Für die meisten Trekkies dürfte das letzte Panel am spannendsten sein, mit Wil Wheaton, Patrick Stewart und Jonathan Frakes. Auch die anderen Diskussionen sind mit den Stars der Serien besetzt, wie George Takei, Kate Mulgrew und Terry Farrell.