Starlink: 414 Mbps Download-Speed auf Insel in Neufundland

In einer entlegenen kanadischen Region hat ein Starlink-Nutzer eine extrem hohe Verbindungsgeschwindigkeit mit dem Satelliten-Internet erreicht.

Eine besonders hohe Verbindungsgeschwindigkeit mit dem Satelliten-Internet von Starlink hat ein Reddit-User erreicht. Laut einem Posting hat er einen Download-Speed von 414 Mbps erreicht. Die Upload-Geschwindigkeit betrug dabei 27,4 Mbps.

In dem Reddit-Eintrag freut sich der User über die hohe Verbindungsgeschwindigkeit vor allem auch deswegen, weil er sich in einer entlegenen Region, auf einer Insel im äußersten Nordosten Kanadas in Neufundland aufhält.