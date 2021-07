Steve Jobs Job-Bewerbung wird als NFT versteigert

Ein Bewerbungsschreiben von Steve Jobs aus dem Jahr 1973 wird nun versteigert. Das Formular, das offenbar von Jobs ausgefüllt wurde, wird in digitaler Form als NFT sowie als Papierdokument ausgeboten. Die Auktion startete am 21. Juli und endet am 28. Juli. Die NFT-Version ist über den NFT-Marktplatz Rarible verfügbar – über Snoofa kann das Papierdokument ersteigert werden.