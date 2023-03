Die Gleitbombe kann selbstständig in das Einsatzgebiet navigieren und sich dort ihr Ziel suchen.

Obwohl es sich hier um eine Gleitbombe handelt, könnte sie zukünftig die AGM-65 Maverick ersetzen. Die StormBreaker ist der Luft-Boden-Rakete nämlich in nahezu allen Belangen überlegen.

Die US Air Force hat bald eine neue Waffe in ihrem Arsenal. Sie hat beim Hersteller Raytheon 1.500 Stück der Gleitbomben GBU-53/B StormBreaker bestellt. Die Kosten dafür betragen 320 Millionen US-Dollar .

Das Besondere an der StormBreaker ist Tri-Mode-Suchkopf. Dieser ermöglicht einen Einsatz bei allen Wetterlagen. So soll die Gleitbombe ihre Ziele bei Schlechtwetter, Dunkelheit und Rauch finden und treffen. Der Suchkopf hat ein Millimeterwellen-Radar, einen halbaktiven Laser und einen Infrarot-Sensor. Letzterer ist eine Neuentwicklung und ungekühlt. Dadurch sinken die Produktionskosten und die Komplexität des Suchkopfs, was eine schnellere Produktion ermöglicht.

StormBreaker sucht sich selbst Ziele

Die Gleitbombe kann selbstständig per GPS in das zuvor definierte Zielgebiet fliegen. Dort arbeiten alle 3 Modi des Suchkopfs zusammen, um Ziele zu identifizieren und priorisieren. Über eine Datenverbindung können bis zu 38-mal pro Minute die Zieldaten aktualisiert werden. Die Pilot*in bzw. die Einsatzzentrale können so nach dem Abwurf und nachdem die Gleitbombe mehrere Ziele identifiziert hat, das gewünschte Ziel zuweisen, bzw. die von der Bombe getroffene Auswahl überschreiben.