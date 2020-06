Streaming: Gewerkschaft fordert mehr Geld für Musiker

387.000 Mal wurde das neue Album von One Direction in den USA in der ersten Woche verkauft, 11,6 Mio. Mal auf Spotify angehört. Die Abgeltung selbst internationaler Stars bleibe laut Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (GdG-KMSfB) auch bei millionenfacher Nutzung via Streaming marginal. Sie fordert mindestens 50 Prozent Einnahmenbeteiligung für Interpreten.