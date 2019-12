Streit im Netz: In welche Richtung schaukelt die Person?

Perspektive vs Schaukelgerüst

Als mehrfach geäußerte Erklärung, warum die Person zur Kamera schaukeln müsse, gilt die Sichtbarkeit des Schaukelgerüsts, während die Person am höchsten Punkt ist. Angesichts der Körperposition sei es nicht möglich, dass die Person hinter der Stange sei, wenn sie zum Gebäude hin schaukle. Auch die Bewegungen der Beine würden sonst völlig unnatürlich aussehen.

Diverse Skizzen zeigen allerdings auf, warum es überhaupt zu den zwei Ansichten kommen kann. Das Ganze dürfte nämlich eine Frage der Perspektive sein. Je nachdem, welche Referenzpunkte das Auge beim Gerüst nimmt, schaukelt die Person dann nämlich von rechts vorne links hinten. In der wahrscheinlicheren Variante, in der die Person in die Kamera schaut, schaukelt sie von rechts hinten nach links vorne.