Studie: Hybrid-Autos stoßen viel mehr CO2 aus als angegeben

Plug-In-Hybride sollen Menschen, die Bedenken gegenüber einem reinen E-Auto haben, sanft an die Elektromobilität heranführen - lautet zumindest die oft betonte Absicht dahinter. Im echten Betrieb werden sie allerdings oft falsch gebraucht. Der integrierte Akku, der rein elektrischen Betrieb für Strecken bis rund 50 Kilometer erlauben soll, wird selten oder gar nicht aufgeladen. Wie eine britische Studie nun aufzeigt, werden Plug-In-Hybride dadurch, aber auch durch Vorgänge, die Fahrer nicht beeinflussen können, zum "Wolf im Schafspelz".

Reale Verbrauchsdaten

Wie die BBC berichtet, haben die Organisationen "Transport and Environment" und Greenpeace eine Studie erstellt, bei der echte Verbrauchsdaten von Plug-In-Hybriden (PHEV) analysiert wurden. Dabei kam heraus, dass die Kohlendioxid-Emissionen der Fahrzeuge in Realität zweieinhalb Mal höher sind, als Hersteller angeben. Mit einem Durchschnittswert von 117 Gramm CO2 pro Kilometer sind PHEV am Ende nur ein wenig effizienter als konventionelle Hybride, wie der Toyota Prius (135 g CO2/km).